La programmation jazz de Nathalie Piolé : Lloyd Nolan, savoir ou ne pas savoir

On ne sait plus qui l'on est, on ne sait plus qui on aime, d'ailleurs on ne sait plus ce que c'est que l'amour. On ne sait plus rien, sauf qu'on sait que ce soir, ça sera funky. C'est Ripple qui nous l'a dit !

Programmation musicale

Lloyd Nolan - I Don’t Know About You

Album RandB hipshakers : Teach me to monkey / Vol. 1

Vampi Soul WAMPI CD 122

Ripple - I Don’t Know What It Is But Sure is Funky

Album Got to get your own

Charly Records CRM 2032

Willis Jackson - Boss St. Louis Blues

Album Boss Shoutin’

Prestige PR 7329

Chris Connor - (How Little It Matters) How Little We Know

Album Witchcraft

Atlantic

Jacky Terrasson, Stéphane Belmondo - You don’t know what love is

Album Mother

Impulse ! 0602557049466

Horace Silver - Nobody Knows

Album That Healin’ Feelin’

Blue Note BST 84352

David Gilmore - Energies of change

Album Energies of change

EVOLUTIONARY MUSIC

Brad Mehldau - God Only Knows - Live

Album 10 Years Solo Live

Nonesuch 7559795075