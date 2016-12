La programmation jazz de Nathalie Piolé : Lena Horne, des soucis plein les notes...

On ne dirait pas comme ça, mais ce soir, Lena Horne, elle a des tracas. Enfin, plus exactement, c'est son homme, qui a des tracas. Tellement de tracas que son "worried man", il chante des "worried songs". C'est un fait : les notes évacuent les soucis, et les problèmes, quand on les chante, ils sont moins durs à supporter. Alors transformons nos soucis en notes, comme Robert Aaron et Ray Charles... Et atteignons la tranquillité. Pas de soucis, c'est Banzzaï !

Programmation musicale

Lena Horne - I Got A Worried Man

Album Soul

United Artist

•

Robert Aaron - Trouble Man

Album Trouble Man

Heavently Sweetness

•

Ray Charles - Worried Life Blues

Album BD Music and Toppi Present the Blues

BD Music

•

Sidney Bechet and His New Orleans Feetwarmers - Georgia Cabin

Compilation Masters of jazz 1941 volume 10

Masters of jazz

•

Charles X and Redrum - Leaves Ur Worries

Album Beats and Beast

Tentacule Records

•

Sam Rivers - Tranquility

Album Crystals

Impulse!

•

Lorenzo Naccarato - Heavy Rotation

Album Lorenzo Naccarato Trio

Laborie Jazz

•

Norah Jones - Burn

Album Day Breaks

Blue Note Records

•

Pat Metheny - Don’t Know Why

Album One Quiet Night

Warner

•

Skip James - Worried Blues

Album Devil Got My Woman

Vanguard