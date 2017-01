La programmation jazz de Nathalie Piolé : Joséphine Baker, même pas peur

Elle était danseuse, chanteuse, voyageuse, espionne, amante et mère. Elle n'avait peur de rien, et charmait même les guépards... La vie de Joséphine Baker est haute en couleur, et pour la raconter dignement, il fallait bien toute l'audace et la liberté de Catel et Bocquet... Plongée ce soir dans leur nouveau roman graphique, "Joséphine Baker", paru chez Casterman Ecritures. Une biographie palpitante, précise, tout aussi délicieuse que son héroïne !

On retrouve aussi Joséphine Baker "Les Culottées - Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent" tome 1 de Pénélope Bagieu qui est paru chez Gallimard Bande Dessinée.

, © Pénélope Bagieu

