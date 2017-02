La playlist jazz de Nathalie Piolé : Hommage Al Jarreau, Lester Young, Coleman Hawkins, Julien Alour and more

Il y a des choses auxquelles on croit, et d'autres auxquelles on ne croit pas. Coleman Hawkins, par exemple, n'arrive pas à croire que quelqu'un s'intéresse à lui. Un peu de confiance, Coleman ! Après tout l'essentiel, c'est de croire... en soi !

Programmation musicale

Al Jarreau - Coul You Believe - Live 1977

Album Look to the Rainbow, live in Europe

Warner

Coleman Hawkins, R Eldridge,P Brown, J Jones All Stars - I Can’t Believe That You’re In Love with Me

Album At Newport

Verve

Roy Eldridge - Tu disais que tu m’aimais

Album Roy Eldridge and His Little Jazz Vol.2

Vogue

Julien Alour Quintet - Super Lateef

Album Cosmic Dance

Gaya Music

Lester Young - I Guess I’ll Have To Change My Plan

Album The Jazz Giants ‘56

Verve

Teddy Wilson and Marlene Widmark - I Hear Music

Album I Got a Song Go Out Of My Heart

Odeon

Aaron Parks - Winter

Album Groovements

ECM

Al Jarreau - Lonely Town, Lonely Street

Album Sings Bill Withers

original remastered recordings

En savoir plus Al Jarreau, légende du jazz vocal, est décédé