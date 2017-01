La programmation jazz de Nathalie Piolé : George Allen, à la maison !

Mais c'est quoi, chez vous ? C'est où ? Pensons à la maison, ce soir. Pensons au doux foyer, à ce qu'il contient d'espoir, de rêves... et de désillusions, aussi.

Programmation musicale

George Allen - Come On Home

Compilation I Was a Mod before you Were a Mod - Vol 2

I WAS A MOD BEFORE YOU WERE A MOD

Kenny Burrell - Caravan

Album Blue Lights

Blue Note 7815972

Slim Gaillard - Yo Yo Yo

Compilation Complete Jazz Series - The Chronogical Slim Gaillard 1947-1951

Classics Records 1221

Herbie Mann - Comin’ Home Baby

Album Live at the Village Gate

Atlantic 781350 2

Memphis Minnie - I’m going Back Home

Album BD Music et Olivier Wozniak Presents Memphis Minnie

BD Music 73071

Julien Lourau - A House Is Not a Home

Album Quartet Saigon

Naïve NJ 620111

Nguyên Lê et Ngô Hog Quang (ft Paolo Fresu)- Chiec Khan Pieu

Album Hà Nôi Duo

ACT 98282

Michael Kiwanuka - Home Again

Album Home Again

Polydor

Nicola Sergio - Rain in My Lunchbox

Album Migrants

Challenge Records CR73405

Derrick Hodge (ft Common) - Live Today

Album Live Today

Blue Note