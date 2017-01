La programmation jazz de Nathalie Piolé : De James Brown à Wilbur Ware, en train de nuit

Un voyage en train de nuit initié par James Brown, qui traverserait plusieurs continents, et qui ferait étape chez Wilbur Ware ou Muhal Richard Abrams. En route !

Programmation musicale

James Brown - Night Train

Album James Brown : The indispensable 1956 - 1961

Frémeaux FA 5378

•

Jimmy Smith and Wes Montgomery - Night Train

Album Jimmy and Wes : The Dynamic Duo

Verve 821 577-2

•

Jon Hendricks - A Good Git-Together

Album A Good Git - Together

Pacific Jazz 3698122

•

Eddie Harris - A Little Wes

Album Instant Death

Atlantic

•

Alfredo Rodriguez (ft Richard Bona) - Ay, Mama Inés

Album Tocororo

Mack Avenue MAC1109

•

Muhal Richard Abrams - W.w (dedicated to Wilbur Ware)

Album Sightsong

Réédition en 2016 dans le coffret “THE COMPLETE REMASTERED RECORDINGS ON BLACK SAINT & SOUL NOTE”

•

•

Wilbur Ware - Wilbur’s Red Cross

Album Wilbur Ware Super Bass

WWI

•

Big Bill Broonzy - Rider Rider Blues

Album Best of Blues 2 Big Bill Broonzy avec Wilbur Ware à la basse

Présent dans la compil Whiskey And Good Time Blues

ORBIS

•

•

Sonny Rollins - Old Devil Moon (Evening) - Live

Album A Night At The Village Vanguard

Blue Note 7465172