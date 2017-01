La programmation jazz de Nathalie Piolé : Betty Harris sait ce qu’elle veut

Ce soir, Betty Harris, elle sait ce qu'elle veut. Plus fort encore : elle fait ce qu'elle veut. Et sa tranquille détermination embarque tous les musiciens sur son passage : Ramsey Lewis, Robin McKelle, et même le pensif Pierre Durand et son Roots Quartet. Banzzaï... on te veut !!

Programmation musicale

Betty Harris - I’m Gonna Git Ya

Album New Orleans Funk 4 : Voodoo Fire in New Orleans

SoulJazz Records

•

Ramsey Lewis - Do What You Wanna (Mr. Scruff's Soul Party Mix)

Album Verve Remixed 2

Verve 0602498603031

•

Robin McKelle and the Flytones - What You Want

Album Heart of Memphis

Okeh/Sony

•

Pierre Durand Roots 4tet - What You Want & What You Choose

Album Chapter Two: !Libertad!

Les Disques de Lily

•

André Minvielle - Etranges étrangers

Album 1Time

COMPLEXE ARTICOLE DE DETERRITORIALISATION 57191228

•

Gato Barbieri - Encuentros

Album Chapter One : Latin America

Impulse ! AS-9248

•

Charlie Parker - Now’s The Time

Album BD Music et Cabu presentent Le Jazz de Cabu

BD Music 73130

•

Son Of Dave - Devil Take My Soul

Album 02

Kartel KCDL 003

•

Emie R Roussel Trio - Club

Album Quantum

Effendi FND139