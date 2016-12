La programmation jazz de Nathalie Piolé : Allen Toussaint, Shout de Créole

Shout, Sister Shout chante Sister Rosetta Tharpe. Nous ce soir, on prend notre shot de créole. Et on embarque pour une balade le long des rives du Mississippi. Dans le bayou, près de l'eau, les pianos donnent la fièvre, les masques sourient à la nuit, le créole colore les lèvres et le gumbo réchauffe les estomacs... Shout !

Programmation musicale

Sister Rosetta Tharpe - Shout, sister, Shout

Album Complete Sister Rosetta Tharpe, Vol1: 38-43

Frémeaux et Associés

Madeleine Peyroux - Everything I Do Gonh Be Funky

Album Secular Hymns

Impulse

Allen Toussaint - Mardi Gras In New Orleans

Album American Tunes

NONESUCH

Earl Hines - Rosetta

Album Earl Hines Quintessence, 1928 -1946

Frémeaux et Associés

Fats Domino - Jambalaya (On the Bayou)

Album Dont you know

Liberty

George Benson - Bayou

Album Benson Burner

Columbia

Charlie Hunter ft Mos Def - Creole

Album Songs From The Analog Playground

Blue Note

Duke Ellington - Creole Love Call

Album Duke Ellington at his best

PLANET

Nils Landgren and Joe Sample - Get Out of My life

Album Creole Love Call

ACT

Gregory Privat - Riddim

Album Family Tree

ACT

Lars Danielsson - Liberetto

Album Liberetto

ACT

Sonny Troupé Quartet - Jénérik (mèsi pou yo)

Album Voyages et Rêves…

Mississippi John Hurt - My Creole Belle (live)

Album Live

Vanguard (rec en 1965)