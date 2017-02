La playslist jazz de Nathalie Piolé : Frank Sinatra, Kyle Eastwood, Phronesis, Woody Herman and more

A Monterey, Frank Sinatra a fait une rencontre, et a brisé son coeur. A Monterey, Woody Herman et Jimmy Witherspoon ont swingué tellement fort que le public a hurlé. A Monterey, le jeune Kyle Eastwood a découvert qu'il aimait le jazz aussi fort que son papa... Monterey, nous voilà !

Programmation musicale

Frank Sinatra - It Happened In Monterey

Album Songs for Swingin' Lovers !

Capitol 4969902

Woody Herman’s Big New Herd - Skoobeedoobee - live

Album At the Monterey Jazz Festival

Atlantic

Jimmy Witherspoon - Big Fine Girl

Album At the Monterey Jazz Festival

Hifi Jazz

Kyle Eastwood - From Rio to Havana

Album The View From Here

Jazz Village

Edmony Krater - Tijan

Album Tijan Pou Velo

Heavently Sweetness HS142

Herbie Hancock - Dolphin Dance

Album Maiden Voyage

Blue Note

Kyle Eastwood (ft Joni Mitchell) - Trouble Man

Album From There to Here

Columbia

Yacine Boularès, Vincent Segal, Nasheet Waits - Dar Shems - the House of the Sun

Album Abu Sadiya

Accords Croisés AC167

Phronesis - 67000 MPH

Album Parallax

Edition Records

Egberto Gismonti - Feliz Ano Novo

Album Carmo

EMI 31 C 064 422 830 D