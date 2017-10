La playlist jazz de Nathalie Piolé : Zara McFarlane, Pat Suzuki, Jean-Jacques Milteau, Sonny Rollins and more

Avec nous, vous ne craindrez plus l'avion ! Il faut dire que les passagers de notre vol savent mettre de l'ambiance : Sonny Rollins, Helen Humes, Girls in Airports, Tina Brooks, Jeremy Lirola... Et même Jean-Jacques Milteau avec ce morceau de circonstance, "Higher and Higher". Toujours plus haut, c'est Banzzaï !