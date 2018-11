La playlist jazz de Nathalie Piolé : Yusef Lateef, Stéphane Spira, Vijay Iyer, Horace Silver and more

On prend cinq minutes, ce soir dans Banzzaï. Une pause de cinq minutes pour se laisser traverser par les émotions, la mélancolie de Brad Mehldau, la nervosité de Vijay Iyer, la tendresse de Stéphane Spira, et la majesté d'Horace Silver.

Programmation musicale

Lord Kitchener - Mrs Harriman

Album Hot Pants

Trinidad Records

Nathan Davis - Uschimaus

Album The Best Of Nathan Davis '65-76

Jazzman

Horace Silver - The African Queen

Album The Cap Verdean Blues

Blue Note

Leon Thomas - Song For My Father

Album Spirits Known And Unknown

Flying Dutchman

Dave Brubeck - Take Five

Album Time Out

Columbia

Stéphane Spira - Underground Ritual

Album New Playground

Jazzmax

Yusef Lateef - The Plum Blossom

Album Eastern Sounds

Moodsville

Joshua Redman, Brad Mehldau - Mehlsancholy Mode

Album Nearness

Nonesuch

Vijay Iyer Trio - Galang (Trio Riot Version)

Album Historicity

ACT