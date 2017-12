La playlist jazz de Nathalie Piolé : Youn Sun Nah, Anthony Jambon, Eric Bibb, Nicolas Kummert and more

C'est la dernière semaine de l'année ! Pour aborder 2018 dans les meilleures des conditions, nous allons y faire résonner toutes les jolies notes made in 2017... en voyageant dans nos cinq éléments : l'eau fraîche, l'eau chaude, l'air, le feu... et ce soir, la terre. Toutes ces notes ancrées dans la terre, les terres du blues, les terres de la folk, les terres rouges comme les racines africaines du jazz qui sont convoquées en permanence par les jazzmen, avec des explorations, cette année, particulièrement réussies.

En concert

Youn Sun Nah

lundi 15 janvier à 19h30 au Volcan au Havre (76)

mardi 16 janvier à 20h à la Chapelle Corneille à Rouen (76)

jeudi 18 janvier à 20h à l’Arsenal à Metz (57)

vendredi 19 janvier à 20h30 à l’Apostropohe à Pontoise (95)

dimanche 21 janvier à 16h30 à la Philharmonie de Paris (75)

le reste de ses dates à retrouver en cliquant ici

Anthony Jambon

vendredi 09 mars au conservatoire Léo Delibes à Clichy (92)

Omar Sosa

samedi 20 janvier à 22h à Angoulême (16) avec Paolo Fresu dans le cadre de Jazz à Saint-Saturnin

avec Paolo Fresu dans le cadre de Jazz à Saint-Saturnin mardi 23 janvier à 20h45 à l’Espace Carpeaux à Courbevoie (92)

mercredi 27 janvier à 21h au Prisme à Elancourt (78)

samedi 30 janvier à 20h à l’Etincelle à Rouen (76)

Programmation musicale

Youn Sun Nah - Teach the Gifted Children

Album She moves on

Act ACT90372

Simon Goubert, Ablaye Cissoko, African Jazz Roots - Sur le pont Faidherbe

Album Au loin

Les Forces en Présence AJR02

Eric Bibb - Refugee Moan

Album Migration blues

Dixiefrog DFG8795D

Anthony Jambon Group - Black Hole

Album Precious time

Klarthe KRJ013

Fox, Chris Cheek, Vincent Peirani - Moonshine

Album Pelican blues

Jazz and People

Chris Thile, Brad Melhdau - Scarlet Town

Album Chris Thile and Brad Mehldau

Nonesuch / Warner

Girls In Airports - Kaikoura (live)

Album Live

Edition Records EDN1097

Omar Sosa, Seckou Keita - Mining-Nah

Album Transparent water

World Village

Nicolas Kummert, Lionel Loueke - Hallelujah

Album La diversité

Edition Records EDN1083

Olivier Bogé - As Sparks Hits the Shadows

Album When ghosts were young

Jazz and People