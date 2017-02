La playlist jazz de Nathalie Piolé : Yotam Silberstein, Sophie Alour, Baptiste Herbin, Snarky Puppy and more

Etes-vous ma chérie ? Ou pas ? Louis Jordan n'a pas vraiment de certitudes, mais peu importe. Tant que les doutes génèrent de la musique, on les aime ! Qui sait, cette histoire débouchera peut être sur une belle histoire d'amour...

Programmation musicale

Louis Jordan - Is You Is Or Is You Ain’t (My baby)

Single de 44

Decca

Jobic Le Masson - Cervione

Album Song

Enja ENJ96442

Nancy Wilson and Cannonball Adderley - Never Will I Marry

Album Nancy Wilson/Cannonball Adderley

Capitol CJ32-5011

Curtis Fuller - Oscalypso

Album The Opener

Blue Note

Yotam Silberstein - Parabens

Album The Village

Jazz and People JPCD816007

Snarky Puppy - Amour t’es la (with Magda Giannikou)

Album Family Dinner Volume One

ROPEADOPE

Sophie Alour - Joke

Album Shaker

Naive NJ 623511

Jackie McLean - Dusty Foot

Album Vertigo

Blue Note 5226692

Baptiste Herbin - Appointment in Ghana

Album Interférences

Just Looking JLP12

Harold Mabern (ft Gregory Porter) - Afro Blue

Album Afro Blue

Smoke Sessions SSR-1503