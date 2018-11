La playlist jazz de Nathalie Piolé : Yazmin Lacey, Mauro Gargano, Duke Ellington, China Moses and more

Que cherche-t-on quand on regarde en l'air ? De l'amour, comme Sun Ra ? Une présence, comme Mary Lou Williams ? Une pensée, comme Nat Adderley ? Des sourires ? Des réponses ? Une chose est sûre : il est toujours bon de lever les yeux au ciel...

Programmation musicale

Sun Ra Arkestra - Love In Outer Space

Album The Night of the Purple Moon

Thot Intergalactic

Nat Adderley Sextet, Stephanie Spruill - Space Spiritual

Album Soul of the Bible

Capitol

Yazmin Lacey - Something My Heart Trusts

Album When the sun dips 90 degrees

First Word Records

Elvin Jones, Chick Corea - Inner Space

Album The Prime Element

Blue Note

Mary Lou Williams - Praise The Lord

Album Black Christ Of The Andes

Saba

Mauro Gargano - When God Put a Smile Upon Your Face

Compilation Pop In Jazz

Wagram

Ali Farka Touré - Penda Yoro

Album Savane

World Circuit

China Moses - Running

Album Nightintales

MPS

Duke Ellington, John Coltrane - My Little Brown Book

Album Duke Ellington & John Coltrane

Impulse !

Lord Beginner - The Dollar and the Pound

Single de 1950, Shellac (sur compil London is the Place for Me 5)

Honest Jons

Mario Canonge, Blick Bassy, DD Adriano - Hey dingué5

Album CAB Caraïbes Afriques Brésil

Aztec Musique