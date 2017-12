La playlist jazz de Nathalie Piolé : Yaron Herman, Tigran Hamasyan, Shahin Novrasli, Michel Reis and more

C'est la dernière semaine de l'année ! Pour aborder 2018 dans les meilleures des conditions, nous allons y faire résonner toutes les jolies notes made in 2017... en voyageant dans nos cinq éléments : l'air, la terre, le feu, l'eau chaude... et d'abord, ce soir, l'eau fraîche. L'eau calme et réflexive des territoires du nord, les chauds et les froids soufflés par les saisons contradictoires, l'eau qui lave, qui dépouille... et qui ne dort jamais tout à fait.

En concert

Orchestre National de Jazz

samedi 27 janvier à 20h30 au théâtre Jacques Carat à Cachant (94) dans le cadre du festival Sons d'Hiver

Yaron Herman

vendredi 2 février à 20h30 au Château Rouge à Annemasse (74)

Giovanni Mirabassi

jeudi 25 janvier à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75)

Programmation musicale

Michael Wollny, Wolfgang Haffner - Swing, swing, swing

Album Twenty five magic years

Act Music 98502

Lars Danielsson - Lviv

Album Liberetto III

Act Music and Vision ACT98402

L'Orchestre National de Jazz, Maria Laura Baccarini - Sense That You Breathe

Album Europa Oslo

ONJ Records 545444

Michel Reis, Marc Demuth, Paul Wiltgen - Joule’s Last Glimpse

Album Places in between

Double Moon Records DMCHR71174

Yaron Herman, M - Saisons Contradictoires

Album Y

Blue Note 5739811

Stephan Oliva, Susanne Abbuehl - The Listening

Album Princess

Vision Fugitive VF313013

Jan Lundgren - Lycklig Resa

Album Potsdamer platz

Act Music and Vision ACT98312

Tigran Hamasyan - Ancient Observer

Album An ancient observer

Nonesuch Records

Shahin Novrasli - Jungle

Album Emanation

Jazz Village JV9570141

Giovanni Mirabassi - Sous le Ciel de Paris

Album Live in Germany

Cam Jazz CAMJ7910-2