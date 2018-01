La playlist jazz de Nathalie Piolé : Yael Miller, Fay Claassen, Monty Alexander, Gilad Hekselman and more

Banzzaï vole de nuit ce soir, et notre échappée nocturne sera bien remplie. Nous arpenterons les sentiers du rythm'n'blues en talons hauts, nous regarderons les lumières de la ville se refléter dans les saxophones, nous chanterons des airs de nos grands mères et nous ferons la fête jusqu'à Congo Square...

Programmation musicale

Sugar Pie DeSanto - Slip-In Mules

Album Lovin' touch

Diving Duck Records DD 4310

Monty Alexander - Hi Heel Sneakers

Album Harlem Kingston Express live!

Motema MTM-67

Reuben Wilson - Inner City Blues

Album Pulp Fusion 15

Harmless Recording HURTCD 097

Stanton Moore, Maceo Parker - Night People

Album With You In Mind

Mascot

Patrick Artero - Congo Square Bamboula

Album Vaudoo

Plus Loin Music PL 4514

Tribe - Livin’ In A New Day

Album Rebirth

Discograh 6145952

Yael Miller - Grandma’s Song

Album Yael Miller

Tfou - Tfou Records

Gilad Hekselman - This Just In

Album This Just In

JazzVillage

Oscar Peterson - I Got It Bad And That Ain’t Good

Album Night Train

Verve 314521440-2

Fay Claassen - One Trick Pony

Album Luck Child

Challenge Records CR73425