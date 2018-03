La playlist jazz de Nathalie Piolé : Vijay Iyer, Fred Nardin, Art Pepper, Emile Parisien and more

Se faire des amis ? En voilà une bonne idée. Ce soir dans Banzzaï, sur les conseils de Jack Teagarden, nous allons tisser de belles amitiés. Nous créerons des liens entre les générations, les quartiers, les pays. Nos nouveaux copains s'appelleront Ornette, William, Emile ou Art, et avec eux, il sera doux d'être "Just Friends"...

Programmation musicale

Jack Teagarden -Makin’ Friends

Album Jazz classics in digital stereo / Vol. 3 : NewYork

BBC

Ornette Coleman - Friends and Neighbors (vocal version)

Album Friends and Neighbors : Live at Prince Street

Flying Dutchman

Fred Nardin Trio - Hope

Album Opening

Jazz Family

Art Pepper - Just Friends

Album Art PepperPresentsWest Coast Sessions, Vol. 6 : Shelly Manne

Omnivore Recordings

Emile Parisien 4tet - Le clown tueur de la fête foraine

Album Au revoir porc épic

Laborie Jazz

The Bad Plus, Joshua Redman - Friend or Foe

Album The Bad Plus Joshua Redman

Nonesuch

David Murray, Saul Williams - A Mirror of Youth

Album Blues for Memo

Motéma

William Parker - It’s Alright

Album I Plan To Stay A Believer : The Inside Songs Of Curtis Mayfield

AUM

Vijay Iyer - For Amiri Baraka

Album Far From Over

ECM