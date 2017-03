La playlist jazz de Nathalie Piolé : Tommy Dorsey, Franck Dadure, Alice Coltrane, Thomas de Pourquery and more

C'est l'été indien ce soir dans Banzzaï. Ainsi nous voilà dansants dans la chaleur, indifférents à la pluie, indifférents au soleil, remplis de cette force simple, entourés par les fakirs. Oui, l'été indien, c'est comme pour Tommy Dorsey, Alice Coltrane, Duke Pearson, et le Fakir Orchestra... ça nous inspire !

Programmation musicale

Tommy Dorsey and His Orchestra (ft Bob Allen) - Indian Summer

Single de 1944

(V Disc)

Duke Pearson - The Fakir

Album Prairie Dog

Atlantic

Alice Coltrane (ft P. Sanders and J. Henderson) - Turiya and Ramakrishna

Album Ptah The El Daoud

Impulse

Kim Parker - Come Rain Or Come Shine

Compilation THE COMPLETE REMASTERED RECORDINGS ON BLACK SAINT and SOUL NOTE - MAL WALDRON vol 2

Black Saint/Soul Note

Franck Dadure et the Fakir Orchestra - Tako Mitsu

Album Tako Mitsu

Signature Radio France 125972

Thomas de Pourquery et Supersonic - Simple Forces

Album Sons of Love

Label Bleu LBLC6723

Don Ellis - TR’s (Theme)

Compilation Live in India

SLEEPY NIGHT RECORDS SNR003CD

Barney Kessel - Indian Summer

Album Music To Listen To Barney Kessel By

Contemporary C3521/S7521

Olivier Hutman and Alice Ricciardi - Your Call

Album Is It Real ?

Crystal Records CE236