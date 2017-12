La playlist jazz de Nathalie Piolé : Thomas de Pourquery, Tony Allen, Mark Giuliana, Binker and Moses and more

C'est la dernière semaine de l'année ! Pour aborder 2018 dans les meilleures des conditions, nous allons y faire résonner toutes les jolies notes made in 2017... en voyageant dans nos cinq éléments : l'eau fraîche, l'eau chaude, l'air, la terre... et ce soir, pour terminer, le feu. Le feu sacré de l’inspiration, le feu de la scène, de la nuit, des corps qui dansent. Le feu et ses étincelles qui montent vers les esprits... pour que notre flamme jazz ne cesse jamais de brûler.

En concert

Thomas de Pourquery

Eric Legnini

jeudi 25 janvier à 20h30 au Théâtre municipal de Sens (89)

dimanche 28 janvier à la Maison de l’Environnement à Magny-les Hameaux (78)

jeudi 01 février à 20h30 au Rocher de Palmer à Cenon (33)

Tony Allen

vendredi 19 janvier à 20h au 106 à Rouen (76)

Yazz Ahmed

vendredi 16 février à Faches-Thumesnil (59)

samedi 3 mars à Nice (06)

Programmation musicale

Thomas de Pourquery and Supersonic - Simple Forces

Album Sons of love

Label Bleu LBLC6723

Binker and Moses - Fete by the River

Album Journey to the mountain of forever

Gearbox Records GB1537CD

SoulJazz Orchestra - Sorrow fly away

Album Under burning skies

Strut Records STRUT155CD

Bert Myrick - Scorpio’s Child

Album Live 'n well

BBE BBE418ALP

Primitive London - Not a Boogie

Album Planet savage

Fresh Sound New Talent FSNT 525

Eric Legnini - Lagos 75

Album Waxx up

Anteprima

Tony Allen - Politely

Album A tribute to Art Blakey and the Jazz Messengers

Blue Note

Yazz Ahmed - Bloom

Album La saboteuse

Naim Records NAIMCD340

Mark Giuliana Jazz Quartet - Our Lady

Album Jersey

Motema MTM0233

Vintage Orchestra - Fine Brown Frame

Album Smack dab in the middle : the vocal side of Thad Jones

Gaya Music GAYA035