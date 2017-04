La playlist jazz de Nathalie Piolé : Thomas de Pourquery, Arthur Blythe,Yvette Giraud and more

Les planètes sont alignées, les instruments accordés... Tout est prêt pour notre voyage astral. En l'air, parmi les étoiles, nous rencontrerons certainement... l'amour. Celui, universel, de Thomas de Pourquery pour tous les enfants de sa planète. Celui de Shabaka Hutchings pour ses ancêtres célestes... Doris Day nous avait prévenu : ce voyage, il est sentimental. Tout simplement.

Programmation musicale

Doris Day, Les Brown and His Orchestra - Sentimental Journey

Single de 1944

Album Songs that got us through wwii

Rhino Records

Yvette Giraud - Petit voyage sentimental

Single de 1945

Compilation Les lendemains qui chantent

Selection du Reader's digest

Ensemble Art Sonic - C’était bien… au petit bal perdu

Album Le Bal Perdu

Drugstore Malone

Rahsaan Roland Kirk - Domino

Album Domino

Verve / Mercury

Shabaka and the Ancestors - Mzwandile

Album Wisdom of Elders

Brownswood Recordings

McCoy Tyner - Planet X

Album Cosmos

Blue Note

Thomas de Pourquery and Supersonic - From Planet to Planet

Album Sons of Love

Label Bleu

Arthur Blythe - Miss Nancy

Album Illusions

Columbia