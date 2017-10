La playlist jazz de Nathalie Piolé : Thelonious Monk

Nous sommes le 10 octobre 2017. Thelonious Monk aurait eu cent ans aujourd'hui, et vous pouvez compter sur nous pour célébrer l’événement dignement. Comment ne pas le fêter, ce génie atypique, dont les notes contrastées et mystérieuses caressent et questionnent toujours autant nos oreilles ? Spéciale Monk, dans Banzzaï !

Pour l'occasion du centenaire de Thelonious Monk, concert de Hervé Sellin All StarsThe Thelonious Monk Orchestra at Town Hall 1959, le 21 octobre à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris (75) dans le cadre des sessions Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin.

