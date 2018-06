La playlist jazz de Nathalie Piolé : Susie Arioli, Fred Pasqua, Abbey Lincoln, Kenny Wheeler and more

Ce soir, l'amour est partout, au détour de chaque note. L'amour douloureux pour Susie Arioli, l'amour solitaire pour le couple Max Roach - Abbey Lincoln, l'amour jeune et passionné pour Van Morrison et Joey DeFrancesco, et même l'amour divin pour Louis Armstrong et Leon Thomas.

Programmation musicale

Max Roach, Abbey Lincoln - Lonesome Lover

Album It’s Time

Impulse

Hilton Ruiz - Origin

Album Excition

SteepleChase

Louis Armstrong, Leon Thomas - The Creator Has A Master Plan

Album And His Friends

Flying Dutchman

Fred Pasqua - Moon River

Album Moon River

Bruit Chic

Gabor Szabo - Mizrab

Album Mizrab

CTI

Susie Arioli - The Big Hurt

Album Night Lights

World Village

Elvin Jones - Azan

Album And Then Again

Atlantic

Van Morrison, Joey DeFrancesco - The Way Young Lovers Do

Album You’re Driving Me Crazy

Exile

John Taylor, Stéphane Kerecki - Gary

Album Patience

Zig Zag

Kenny Wheeler - Smatter

Album Gnu High

ECM