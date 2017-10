La playlist jazz de Nathalie Piolé : spéciale Qwest TV

Du jazz à voir, à tout moment, sur votre ordinateur ou votre téléphone... Du jazz à consommer sur place, avec des documentaires, des archives inédites, des concerts d'hier et d'aujourd'hui, le tout accessible en un clic depuis une plateforme de vidéo à la demande par abonnement. Vous en rêviez ? Qwest TV l'a fait. Enfin presque. Ce projet initié par Quincy Jones et le français Reza Ackbaraly, est en pleine campagne de financement... Et il n'attend que votre participation ! Abonnez-vous par ici http://bit.ly/QRA\_QwestTV . Et découvrez ce soir dans Banzzaï quelques extraits des pépites qui vous attendent sur Qwest TV...

