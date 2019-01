La playlist jazz de Nathalie Piolé : Sheila Jordan, Sylvain Daniel, Charles Mingus, Kenny Cox and more

Ce soir, une petite balade du côté de Motor City. Nous applaudirons Charles Mingus et Grant Green, qui sont de passage dans la ville et donnent des concerts célestes. Puis nous saluerons les locaux: Donald Byrd, Kenny Cox, Sheila Jordan... Detroit peut être fière des musiciens qu'elle a enfanté, et dans sa progéniture, il y a même des français. Vous verrez...

Programmation musicale

Sheila Jordan - Baltimore Oriole

Album Portrait of Sheila

Blue Note

Donald Byrd - French Spice

Album Free Form

Blue Note

El Michels Affair - Detroit Twice

Album Sounding Out the City

Truth and Soul

Nolan Strong and the Diablos - Daddy Rockin’ Strong

Single de 1955

Fortune

Kenny Cox - Sojourn

Album Introducing Kenny Cox And The Contemporary Jazz Quintet

Blue Note

Charles Mingus - The Man Who Never Sleeps

Album Jazz in Detroit / Strata Concert Galley / 46 Selden

BBE

Caecilie Norby - Papa was a Rolling Stone

Album Silent Ways

ACT

Sylvain Daniel - School Song

Album Palimpseste

ONJ Records

Grant Green - Walk On By

Album Live at Club Mozambique

Blue Note