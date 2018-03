La playlist jazz de Nathalie Piolé : Sheila Jordan, Cannonball Adderley, Melanie de Biasio, Charlie Haden and more

Ce soir, dans nos songes, nous nous lèverons, et nous marcherons.Les fantômes que nous croiserons s'appelleront Hiatus Kaiyoté, Charlie Haden, Omer Klein, Shirley Jordan et Elliott Galvin. Ils nous parlerons d'amour, dessinerons des couleurs (notamment celles du drapeau américain) et nous ferons danser. Ne vous réveillez pas... c'est Banzzaï.

Programmation musicale

Sheila Jordan - Comes Love

Album Winter Sunshine

JustIn Time

Charlie Haden - This is not America

Album Not in Our Name

Verve 982 924-8

Medeski, Martin and Wood - Chubb Sub

Album Friday Afternoon in the Universe

Gramavision

Hiatus Kaiyote, Q-Tip - Nakamarra

Album Tawk Tomahawk

Flying Buddha

Cannonball Adderley Sextet - Gemini

Album In New York

Riverside RLP 9404

Melanie de Biasio - Afro Blue

Album Lilies

PIAS 962A159042

Omer Klein - Hookup

Album Sleepwalkers

Warner 190295890896

Elliot Galvin - Red and Yellow

Album The Influencing Machine

Edition Records EDN1103

Oscar Peterson Trio - I Can’t Give You Anything But Love

Album Romance / The Vocal Styling of Oscar Peterson

Verve 2304 473