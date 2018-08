La playlist jazz de Nathalie Piolé : Sarah Vaughan, Emile Parisien, W. Marsalis, Harold Lopez Nussa and more

Ce soir dans notre voyage, des escales à Cuba, à Marciac, en Andalousie. Départ prévu à Copenhague en très bonne compagnie... Vous nous suivez ?

Programmation musicale

Sarah Vaughan - I Hadn’t Anyone Till You

Album Sassy Swings the Tivoli

Emarcy

Hal McKusick - Blues Half-Smiling

Album Triple Exposure

Prestige

Bernard “Pretty” Purdie - Joshua

Album Fahrt ins Blaue II

ACT

Roland Kirk - Get Out of Town

Album Domino

Mercury

Emile Parisien, Joachim Kuhn - Umckaloabo

Album Sfumato

ACT

Wynton Marsalis Quintet, Richard Galliano - la Foule

Album From Billie Holiday to Edith Piaf : live in Marciac

Future Acoustic / Rampart Street Music

Clifford Brown, Max Roach Quintet - What is this Thing Called Love

Album Clifford Brown and Max Roach at Basin Street

Emarcy

Sonny Rollins - Global Warming

Album Global Warming

Milestone

Harold Lopez Nussa - Mi Son Cerra’o

Album Un dia Cualquiera

Mack Avenue

Sonny Clark Trio - The Breeze and I

Compil The Blue Note years

Blue Note