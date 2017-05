La playlist jazz de Nathalie Piolé : Rose Murphy, Fay Claassen, Yaron Herman, Quincy Jones and more

Ce soir dans Banzzaï, il y aura des chauds et des froids, de la contradiction, des bravos, des coups de sang et de sucre... et il y aura de l'amour, bien sûr. "It's Cool"... "Et voilà" !

Programmation musicale

Rose Murphy - I Wanna Be Loved By You

Album I Wanna Be Loved By You

Body and Soul 3038352

Charlie Rouse - Joobobie

Album Moment’s Notice

Storyville

Fay Claassen - One Trick Pony

Album Luck Child

Challenge CR73425

Stanley Turrentine - Gibraltar

Album Sugar

Epic EPC 4505732

Kenneth Brown (ft Ashlee Varner) - It’s Cool

Album 3 Down

Space Time BG1743

Skydive Trio - Bravo

Album Sun Moee

Hubro

Yaron Herman (ft M) - Saisons contradictoires

Album Y

Blue Note 5739811

Eddie Barclay and Quincy Jones - Et voilà !

Album Et voilà !

Decca 573455-2 collection Jazz in Paris

Quincy Jones and Bill Cosby - Groovy Gravy

Album The Original Jam Sessions 1969

Concord CCD-2257-2 , CD