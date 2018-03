La playlist jazz de Nathalie Piolé : Rose Murphy, Dorantes, Harry Belafonte, Bryan Ferry and more

Qui prend soin de qui, ce soir ? Les filles qui prennent soin des garçons, comme le suggère Rose Murphy ? Les garçons qui prennent soin des filles ? Et si tout simplement, nous prenions soin de nous-même ? Allons, envoyons la musique valser dans les Caraïbes. Faisons pousser les fleurs pétale après pétale. Sur notre île, on va se faire du bien.

Programmation musicale

Rose Murphy - Girls Were Made To Take care of Boys

Album Busy Line

Body And Soul bs 2418

Nina Simone - Take Care of Business

Album I Put a Spell on You

Cede International CD 66067

Dorantes - Y el Tiempo

Album El Tiempo Por Testigo

Flamenco Scultura FS00117

Freddie Hubbard - Gypsy Blue

Album Open Sesame

Blue Note 7840402

Dr John, the Night Tripper - Mama Roux

Album Gris-Gris

ATCO 7567-80437-2



Rudy Smith Quartet - Spanish Sparrow

Album Glass World

Stunt STUCD17082



Harry Belafonte - Banana Boat (Day-O)

Album Calypso - Mento - Folk 1954 - 1957

Frémeaux FA5234

Bryan Ferry Orchestra - The Island Earth

Album The Jazz Age

BMG



Lili Verona - Big Instrument

Compilation London Is The Place For Me 6

Honest Jon’s Records HJRCD61



Billy Harper Quintet - Croquet Ballet

Album Black Saint

Black Saint BSR 0 001



Jazz at Lincoln Center Orchestra, Joe Temperley- Single Petal of a Rose

Album All Jazz Is Modern: 30 Years of Jazz at Lincoln Center, Vol. 1

Blue Engine