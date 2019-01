La playlist jazz de Nathalie Piolé : Rahsaan Roland Kirk, NOLA French Connection, Sullivan Fortner and more

On a mal au ventre ce soir dans Banzzaï, et on ne sait pas trop bien pourquoi. Est-ce parce qu'on a le blues ? Est-ce que parce qu'on a envie de voyages ? Est-ce que c'est la Nouvelle-Orléans qui nous manque ?

Programmation musicale

Junior Wells - (I Got A) Stomach Ache

Single de 1967

Vanguard

Woody Herman - Fire Island

Album The Herd Rides Again

Everest

Rahsaan Roland Kirk - Old Rugged Cross

Album Blacknuss

Atlantic

NOLA French Connection - W for Weird

Album NOLA French Connection

Fo Feo

Sullivan Fortner - New Port

Album Moments Preserved

Decca

, © Corbis

Earl Hines - Trav’lin All Alone

Album Fatha

Columbia

Ezra Collective - Colonial Mentality

EP Chapter 7

2016

Toshio Matsuura Group - L.M.II

Album LovePlayDance

Universal

Curtis Amy, Dupree Bolton - Native Land

Album Katanga!

Pacific