La playlist jazz de Nathalie Piolé : quels concerts aller écouter à Jazz à la Villette et Randy Weston

Voilà un festival qui donne envie d'écourter les vacances et de se précipiter dans la rentrée. L'édition 2018 de Jazz à la Villette a commencé il y a quelques jours, et avant notre direct de demain sur place, on fait un point sur tous les beaux concerts qu'il nous reste à applaudir !

Randy Weston African Rhythm - The Gathering

Album Saga

Verve

Fred Pallem, le Sacre du Tympan - Down and out in NYC (ft H Coltman)

Album Soul Cinema !

Train Fantôme

samedi 08 septembre à 16h30 à la Salle des concerts - Cité de la musique

Portico Quartet - Endless

Album Art in the Age of Automation

Gondwana Records

samedi 08 septembre à 20h à la Grande Halle de La Villette

Daniel Erdmann’s Velvet Revolution - A Pair of Lost Kites Hurrying Towards Heaven

Album A Short Moment of Zero G

BMC

dimanche 09 septembre à 19h à l'Atelier du Plateau

The Wolphonics - What’s Up, feat Asha

Album The Bridge

Cavalcade Airfono

jeudi 06 septembre à 21h au Studio de l'Ermitage

Erik Truffaz, Nya - Siegfried

Album The Best of Erik Truffaz

Blue Note

vendredi 07 septembre à 20h au Cabaret Sauvage

Henri Texier, Azur Quintet - Glenn the Space

Album Strings’ Spirit

Label Bleu

dimanche 09 septembre à 16h30 à la Salle des concerts - Cité de la musique

Journal Intime - Lover Man

Album Lips on Fire - Journal Intime joue Jimi Hendrix

Label Ouïe

mercredi 05 septembre à 21h au Studio de l'Ermitage

Kenny Garrett - Charlie Brown Goes to South

Album Simply Said

Warner

jeudi 06 septembre à 20h à la Salle des concerts - Cité de la musique

Roberto Negro, Dadada - Sangu

Album Saison 3

Label Bleu

mardi 04 septembre à 21h au Studio de l'Ermitage

Janelle Monae - Make Me Feel

Album Dirty Computer

Bad Boy Records