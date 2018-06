La playlist jazz de Nathalie Piolé : programme spécial Paris Jazz Festival qui commence le 30 juin

Oh joie ! La 25ème édition du Paris Jazz Festival commence dans quelques jours. Ce soir, dans Banzzaï, on écoutera les jolis artistes au programme... en attendant d'aller les applaudir, les pieds dans l'herbe !

Un partenariat France Musique.

Emile Parisien, Vincent Peirani - Egyptian Fantasy

Album Belle Epoque

ACT

> dimanche 22 juillet à 16h à l'Espace Delta

Avi Avital, Omer Avital - Avi’s Song

Album Avital Meets Avital

Deutsche Grammophon

> dimanche 1er juillet à 16h à l'Espace Delta

The Touré-Raichel Collective, Mark Eliyahu - Alem

Album The Tel-Aviv Session

Cumbancha

> samedi 30 juin à 16h à l'Espace Delta

Eric Séva, Harrison Kennedy - No Monopoly on Hurt

Album Body and Blues

Les Z’arts de Garonne

> samedi 07 juillet à 16h à l'Espace Delta

Hugh Coltman - Civvy Street

Album Who’s Happy ?

Okeh

> dimanche 08 juillet à 16h à l'Espace Delta

Gil Evans Paris Workshop, Laurent Cugny - Krikor

Album Spoonful

Jazz and People

> samedi 14 juillet à 16h à l'Espace Delta

Orchestre Franck Tortiller - Chelsea Hotel

Album Janis the Pearl

Lael MCO

> dimanche 15 juillet à 16h à l'Espace Delta

Guillaume Perret - En Good

Album Free

Kakoum

> dimanche 15 juillet à 16h à l'Espace Delta

Henri Texier - Mapuche

Album Sky Dancers

Label Bleu

> samedi 21 juillet à 16h à l'Espace Delta, Armel Dupas trio