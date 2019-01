Perrine Mansuy, Lennie Tristano, Adrien Chicot, Magnus Lindgren and more

Ce soir dans Banzzaï, une forêt cosmique, des alligators qui dansent la batucada, et une mandragore. Et si c'était la recette du bonheur ?

Pat Bowie, Charles McPherson - Feeling Good

Album Feelin’ Good !

Prestige

Albert Mangelsdorff Quartet - Never Let It End

Album Nicola Conte Presents Cosmic Forest : The Spiritual Sound Of MPS

MPS

J.J. Johnson - My Favorite Things

Album J.J.’s Broaodway

Verve

Adrien Chicot - Bogota

Album City Walk

Gaya

Nicola Conte, Marvin Parks, Magnus Lindgren - Shades of Joy

Album Free Souls

Schema

Magnus Lindgren - Alligator

Album Batucada Jazz

Enja

Roy Haynes - Modette

Album Cymbalism

Prestige New Jazz

Lennie Tristano Trio - Pastime

Album Descent Into The Maelstrom

Inner City Records

Perrine Mansuy Trio - Lennie’s Pennies

Album Mandragore et noyau de pêche

AJMI