La playlist jazz de Nathalie Piolé : Pannonica, Mary Lou Williams, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie and more

Ce soir, Banzzaï s'installe à Nantes, en direct de la Folle Journée de Nantes. Le jazz club de la ville, là-bas, s'appelle le Pannonica... L'occasion pour nous d'évoquer cette fameuse baronne anglaise, protectrice du jazz et de ceux qui le font, dans le New York d'après guerre. Viva Pannonica de Koenigswarter !

Programmation musicale

Mary Lou Williams and Group (feat Leon Thomas) - You Know Baby

Single de 1976

Mary Records

Max Roach - Nica

Album Parisian sketches

Mercury SR-60760

Antoine Berjeaut (ft Mike Ladd) - Baroness

Album Wasteland

FreshSound FSNT 450

Horace Silver Quintet - Nica’s Dream

Album Horace-Scope

Blue Note BST 84 042

Mary Lou Williams w. Mary Osborne - (She’s) He’s Funny That Way

Single de 1946

Continental

Thelonious Monk - Pannonica - Live

Album Monk In Tokyo

CBS

Donald Byrd - Three Wishes

Album Free Form

Blue Note 7841182

Dizzy Gillespie - Barbados Carnival

Album Jambo Caribe

Limelight

Gigi Gryce - Nica’s Tempo

Compilation Nica the Jazz Baroness

SagaJazz 75

Bud Powell - There will never be another you

Album A Portrait of Thelonious

Columbia 4656352

A lire

"Les musiciens de jazz et leurs trois voeux" de Pannonica Koenigswarter chez Buchet-Chastel

Le site du Pannonica à Nantes