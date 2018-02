La playlist jazz de Nathalie Piolé : Nina Simone, Raphaël Imbert, Charles Mingus, David Bressat and more

S'unir pour la vie ? Se déclarer amour et fidélité ? Certes, c'est la Saint Valentin, mais ce soir dans Banzzaï, le mariage ne fait pas l'unanimité. Nina Simone, Benny Carter et Nancy Wilson sont plutôt contre... Charles Mingus, lui, s'en donne à coeur joie, et joue au piano une "Wedding March" qui convaincrait tous les indécis. Pour ? Contre ? Ce soir dans Banzzaï, on dit au moins oui... à la musique !

Programmation musicale

Nina Simone - Marriage Is For Old Folks

Album Four women : The Nina Simone Philips Recordings

Verve 065021-2

Charles Mingus - Wedding March / Slow Waltz (Take 12)

Album Cumbia and Jazz Fusion

Atlantic 8122-71785-2

Lee Morgan - Cornbread

Album The best of Lee Morgan

Blue Note 7911382

Charlie Haden Quartet West, Norah Jones - Ill Wind

Album Sophisticated Ladies

EmArcy

EABS - Niekochana

Album Repetitions (Letters To Krzysztof Komeda)

Astigmatic Records AR003CD

Krzysztof Komeda ‎– Crazy Girl

Album BOF / Sait-on jamais / Le couteau dans l' eau

Moochin About MOOCHIN04/6

Leszek Mozdzer - Svantetic

Album Komeda

ACT 9516-2

Raphaël Imbert - Didn’t My Lord Deliver Daniel

Album Music is my hope

Jazz Village

Benny Carter - The Marriage Blues

Album New Jazz Sounds

Verve 531637-2

Woody Herman - Put That Ring on My Finger

Album The Essential

Columbia

David Bressat Quintet - Tous les Choix

Album Alive

Adme 006

Cannonball Adderley, Nancy Wilson - Never Will I Marry

Album Nancy Wilson and Cannonball Adderley Quintet

Capitol CJ32-5011