La playlist jazz de Nathalie Piolé : Natacha Atlas, Jackie McLean, Paolo Fresu, Idrees Sulieman and more

C'est fou ce que l'on peut faire avec une seule note. On peut faire brûler les corps, on peut construire des oasis dans le désert, on peut voyager à dos de chameau sur des étendues bleues qui désaltèrent toujours. Il ne vous suffit que d'une note...

Programmation musicale

Nancy Wilson - One Note Samba (Samba de Una Nota So)

Album Welcome

Capitol T 20 782

Jackie McLean - Bluesanova

Album Consequence

Blue Note 3114292

Josiah Woodson - Feu

Album Suite Elemental

Truth Revolution Records

Ella Fitzgerald - The Boy From Ipanema

Album Ella in Hamburg, 1965

Verve

Paolo Fresu, Omar Sosa, Jaques Morelenbaum - La Llamada

Album Eros

Bonzai BON160502

Natacha Atlas - Nile

Album Myriad Road

Mi’ster Productions

Robert Glasper - Jelly’s Da Beener

Album Canvas

Blue Note 724347713125

Idrees Sulieman - The Camel

Album The Camel

EMI

Willie Bobo - Dig My Feeling

Compilation Dig my feeling

Nacional Records