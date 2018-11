La playlist jazz de Nathalie Piolé : Nancy Wilson, Shauli Einav, Pharoah Sanders, Eric Le Lann and more

Ce soir dans Banzzaï, on ne devient pas libre. On naît libre. Et puisqu'on est libres, on enverra des messages de toutes les couleurs, et des P'tits Je t'aime à qui voudra bien les écouter.

Nancy Wilson - Born Free

Album Just for Now

Capitol

Pharoah Sanders - Nozipho

Album Message From Home

Verve

Tommy Flanagan - Let’s (live)

Album Flanagan's Shenanigans

Storyville

Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Let’s Call the Whole Thing Off

Album Ella and Louis Again

Verve

Eric Le Lann, Paul Lay - Dinah

Album Thanks a Million

Gazebo

Shauli Einav Quartet - Tao Main

Album Beam Me Up

Berthold

André Condouant - Remember

Album The Mad Man

Debs Music

Daniel Forestal et Sa Guitare - Ces P’tits Je t’aime

Album Disque Debs International Vol 1

Strut

Sonny Troupé Quartet - Equation

Album Reflets Denses

Socadisc

The Daktaris - Eltsuhg Ibal Lasiti

Album Soul Explosion

Daptone