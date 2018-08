La playlist jazz de Nathalie Piolé : Nancy Wilson, Nicolas Moreaux, Festen, Tigran Hamasyan and more

Il était une fois, un vieil homme que nul ne chérit et que personne n'attend. Il vient d'un vieux pays, et Nancy Wilson s'adresse à lui, sans tendresse. Mais tout ce qui naît des vieux pays n'est pas forcément à jeter...

Programmation musicale

Nancy Wilson, Cannonball Adderley - The Old Country

Album Nancy Wilson/Cannonball Adderley

Capitol

Don Pullen, George Adams Quintet - Song from the Old Country

Album Breakthrough

Blue Note

Gene Ammons - Brasswind

Album Brasswind

Prestige

Cannonball Adderley Quintet - Do Do Do (What Now is Next)

Album 74 Miles Away-Walk Tall

EMI

Nicolas Moreaux - The Bard

Album Far Horizons

Jazz&People

Tigran Hamasyan - Love Song

Album Red Hail

Plus Loin Music

Festen - Day One

Album Mad System

Prado

Carmen McRae - Last Time For Love

Album The Complete 1946-1955

Le Chant du Monde

Curtis Fuller - Twelve-Inch

Album Blues-ette

Savoy

Frank Lacy, Mingus Big Band - Jelly Roll

Album Mingus Sings

Sunnyside