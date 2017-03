La playlist jazz de Nathalie Piolé : Nancy Wilson, Charlie Christian, Nicolas Kummert, Prince Lasha and more

Ce soir, on se sent bien, comme le chante Pat Bowie. On a plein d'envies : des envies latines, des envies africaines, des envies de danser toute la nuit en compagnie de Nancy Wilson. Tout est possible quand on se sent bien... Même marcher sur la lune !

Programmation musicale

Pat Bowie and Charles McPherson - Feeling Good

Album Feelin’ Good !

Prestige PR 7437

Nicola Conte - Bossa Per Due

Album Jet Sounds

Schema SCCD 314

Prince Lasha and Sonny Simmons - Congo Call

Album The Cry !

Contemporary Records ‎S7610

Nancy Wilson and G Shearing Quintet - All Night Long

Album The Swingin’s Mutual

Capitol 7243 5 93093 2 3

George Shearing Quintet - Tintilin

Album Mood Latino

Capitol T 1 567

Grachan Moncour III - Angela’s Angel

Album Echoes of Prayer

JCOA Records ‎J 2003

Herbie Hancock - And What If I Don’t Know

Album My Point of View

Blue Note 7841262

Roseaux - Walking On the Moon (ft Aloe Blacc)

Album Roseaux

Tôt ou Tard 3261572

Charlie Christian and Edmond Hall Celeste Quartet - Jammin in Four

Album BD Music Presents Charlie Christian

BD Music 73102

Nicolas Kummert (ft Lionel Loueke) - Hallelujah

Album La diversité

Edition Records EDN1083