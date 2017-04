La playlist jazz de Nathalie Piolé : Miles Davis, Julien Alour, Hank Mobley, The Watershed and more

Ça vous dit, une flânerie, dans les rues de Paris ? Nous avons un programme bien rempli. Une photo sous la tour Eiffel avec Hank Mobley, un concert très très chaud au Petit Journal Montparnasse, un verre avec Miles Davis au bar du petit lac... Qui sait, on croisera peut être même des cocotiers, dans les rues de Paris ?

Programmation musicale

Miles Davis - Au Bar du Petit Lac

Album Ascenseur pour l’échafaud

Fontana

Julien Alour Quintet - Parisian Cocotier

Album Cosmic Dance

Gaya Music

Harry Belafonte - Matilda

Compilation When Color Come Together

RCA / Sony

Hank Mobley - Goin’ Out of My Head

Album Reach Out !

Blue Note

The Watershed - Diana

Album Inhale / Exhale

Shed Music

Double Six - For Lena and Lennie - En flanant dans Paris

Album Les Double Six, Best of

RCA

Eddie Louiss - Colchiques

Compilation Freedom Jazz France

Heavently Sweetness

Stan Getz - Dum Dum Dum

Album Dynasty

Verve

Michel Petrucciani and Eddy Louiss - I Wrote You a Song - live

Album Conférence de Presse, Vol 1

Dreyfus Jazz