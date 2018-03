La playlist jazz de Nathalie Piolé : Mildred Bailey, Yusef Lateef, Curtis Fuller, Pura Fé and more

Ce soir, nous retrouvons la fraîcheur de nos seize ans. De quoi nous donner envie de jouer aux indiens, de se prendre pour des acrobates, et de suivre le soleil, où qu'il aille.

Programmation musicale

Big Joe Turner - Sweet Sixteen

Album Turner Big Joe/1949-1952

JSP Records JSP7709E

Yusef Lateef - Symphonic Blues Suite - Third Movement: Blues Variational Interlude

Album Suite 16

Atlantic R2 71552

John Mayall - California

Album The Turning Point

Polydor 823305-2

Brian Blade Fellowship - Red River Revel

Album Brian Blade Fellowship

Blue Note 7243 8 59417 2 6

Pura Fé - Summertime

Album Hold the Rain

Dixiefrog DFGCD 8630

The Jim Pepper, Remembrance Band, WDR Radio Orchestra - Malinyea

Album The Music Of Jim Pepper - Witchi-Tai-To

Tutu

Theo Girard -Théâtre du Soleil

Album 30YearsFrom

Discobole SD333MW

Curtis Fuller - Newdles

Album Soul Trombone

Impulse

Mildred Bailey and Her Orchestra - Lover, Come back to Me

Album The Complete Columbia Recordings Sessions, Vol 2

Legacy Recordings