La playlist jazz de Nathalie Piolé : Michel Petrucciani, Kate Bush, Esbjorn Svensson Trio and more

Ce soir, Dinah chante "TV is the Thing"... Alors on zappe, dans Banzzaï. On passe de chaîne en chaîne, et comme on a de la chance, on ne tombe que sur des jolis programmes plein de musique : un road trip dans la neige avec Kate Bush et le trio EST, un documentaire sur les Cherokees avec Kamasi Washington, et même quelques rediffusions de Peanuts, avec Charlie Brown !

Programmation musicale

Dinah Washington - TV Is The Thing This Year

Single de 1953

Album The Fabulous Miss D

Verve

Michel Petrucciani (w/ Graffiti String Quartet) - Charlie Brown

Album Marvellous

Dreyfus

China Moses - Running

Album Nightintales

MPS Music

David Benoit (ft Christian Scott) - You’re In Love, Charlie Brown

Album Jazz For Peanuts

Peak Records

Kamasi Washington - Cherokee

Album The Epic

Brainfeeder

Thundercat - A Fan’s Mail (Tron Song Suite II)

Album Drunk

Brainfeeder

Kate Bush - 50 Words For Snow

Album 50 Words For Snow

Fish People / EMI

Esbjorn Svensson Trio - Strange Place for Snow

Album Strange Place for Snow

ACT

Woody Herman and Erroll Garner - Medley : Let’s Fall in Love;Moonglow ; I Dont know Why (I Just Do) ; You’ve Got Me

Album Music for Tired Lovers

Columbia Records