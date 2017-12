La playlist jazz de Nathalie Piolé : Melanie de Biasio, Pulcinella, Oded Tzur, Art Sonic, Charles Lloyd and more

C'est la dernière semaine de l'année ! Pour aborder 2018 dans les meilleures des conditions, nous allons y faire résonner toutes les jolies notes made in 2017... en voyageant dans nos cinq éléments : la terre, le feu, l'eau fraîche, l'eau chaude ... et ce soir, l'air. L’air qui circule entre les notes, l’air qui file dans les instruments à vents, l’air que l’on fredonne, la mélodie née pour être sifflotée (encore une histoire d’air)... Non, cette année 2017 n’a pas manqué d’air.

En concert

Oded Tzur

vendredi 2 mars à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75)

Sara Lazarus

vendredi 5 janvier à 21h au Sunside à Paris (75)

Mélanie de Biasio

mercredi 24 janvier à 20h30 à la Source à Fontaine (38)

Laurent de Wilde

mercredi 10 janvier à 20h45 au théâtre Alexandre Dumas à St Germain en Laye (78)

Pulcinella

samedi 17 mars au Quartier Libre à Bordeaux (33)

Adrien Chicot

vendredi 26 janvier au Rouge à Marseille (13)

Cécile McLorin Salvant

jeudi 11 janvier à 21h à Blois (41) pour la nouvelle saison de All That Jazz

Programmation musicale

Ensemble Art Sonic - C’était bien… au petit bal perdu

Album Le bal perdu

Drugstore Malone DM006

Oded Tzur - Welcome

Album Translator's note

Enja YEB7773

Vincent Bourgeyx, Sara Lazarus - I Got Lost in His Arms

Album Short trip

Fresh Sound New Talent FSNT516

Charles Lloyd New Quartet - Tagore On the Delta

Album Passin' thru

Blue Note

Melanie de Biasio - Your Freedom Is the End of Me

Album Lilies

Pias

Laurent de Wilde - Misterioso

Album New Monk Trio

Gazebo GAZ133

Xavier Richardeau, Veronique Hermann Sambin - Well You Needn’t

Album Boo Boo's birthday

Jazz Family 176169

Pulcinella - Elle aimait l’été

Album 3/4 D'Once

BMC BMCCD248

Adrien Chicot - Sunset with the Birds

Album Playing in the dark

Gaya Music GAYA034

Cecile McLorin Salvant - Devil May Care

Album Dreams and daggers

Mack Avenue MAC1120