La playlist jazz de Nathalie Piolé : Mario Canonge, Shijin, Herbie Mann, Mel Tormé and more

Des ours africains, des secousses caribéennes, des joies invisibles... On a des visions, ce soir dans Banzzaï. Vive les musiciens créatifs, et vive ce qu'ils font à nos oreilles.

Programmation musicale

Mel Tormé - Comin’ Home Baby

Single de 1962

Atlantic

Herbie Mann - Comin’ Home Baby

Album At the Village Gate

Atlantic

Karl Hector and the Malcouns - Kaifa Part 1 and 2

Album Unstraight Ahead

Now-Again Records

The Polyversal Souls - Invisible Joy

Album Invisible Joy

Philophon

Larry Young - Visions

Album Mother Ship

Blue Note

The Lyman Woodard Organization - Creative Musicians

Album Saturday Night Special

Strata

Munir Hossn - Cabra Tenorio

Album INdiGenaJazz

Autoprod

Mario Canonge - Man ja Sav

Album Zouk Out

Aztec

Jacques Schwarz-Bart, Laurent David, Stéphane Galland, Malcolm Braff - Afro Bear

Album Shijin

Alter-Nativ

Ike Quebec - Congo Lament

Album Easy Living

Blue Note