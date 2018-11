La playlist jazz de Nathalie Piolé : Marianne Trudel, Hank Jones, Michel Donato, Gerry Mulligan and more

Pas facile d'échapper à ses propres pensées. Pas facile d'échapper à Georgia. On partira en Pologne avec EABS et Marcin Walisewski, on filera au Canada avec Gene Ammons et Michel Donato, et on finira sur Mars... en ayant toujours Georgia dans notre coeur.

Programmation musicale

Hank Jones, Oliver Nelson - Winchester Cathedral

Album Happenings

Impulse

Krzysztof Komeda - Cul de Sac

BO du film Cul de Sac

Harkit

EABS - Svantetic

Album Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda) (Live at Jazz Club Hipnoza, Katowice)

More Music Agency

Marcin Wasilewski Trio - Sudovian Dance

Album Spark of Life

ECM

Teri Thornton - Left Alone

Album Devil May Care

Riverside

Gerry Mulligan Sextet - Night Lights

Album Night Lights

Philips

Gustave Reichert, Abraham - Nature

Album Take Off

Jazz Family

Django Reinhardt, Freddy Taylor, 5tet Hot Club de France - Georgia On my Mind

Rec octobre 1936

Gramophone

Gene Ammons - Canadian Sunset

Album Boss Tenor

Prestige

Michel Donato, François Theberge - Donuts

Album Michel Donato et ses amis Européens, Vol 2

Effendi

Marianne Trudel, Karen Young - Man From Mars

Album Portraits : Songs of Joni Mitchell

Autoprod