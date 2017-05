La playlist jazz de Nathalie Piolé : Mahalia Jackson, Marion Rampal, Gregory Porter, Quincy Jones and more

Ce soir, notre invité, c'est le gospel. Nous l'accueillerons avec chaleur, et il se sentira partout chez lui. Il se nichera dans la voix de Mahalia Jackson. Sous les doigts délicats d'Alice Coltrane. Au creux de l'âme de Gregory Porter... jusque dans nos cœurs.

Programmation musicale

Mahalia Jackson - Walk Over God’s Heaven

Compilation Gospels, Spirituals and Hymns

Columbia

Jackie McLean - Old Gospel

Album New and Old Gospel

Blue Note

Marion Rampal - Let the Wind Blow

Album Main Blue

E-Motive Records

Nils Landgren - Joe’s Moonblues

Album The Moon, the Stars and You

ACT

Alice Coltrane - Gospel Trane

Album A Monastic Trio

Impulse

Arthur Blythe - Down San Diego Way

Album Lenox Avenue Breakdown

Columbia

Gregory Porter - 1960 What ?

Album Water

Motema

Quincy Jones - Oh, Happy Day

Album Walkin in Space

AM