La playlist jazz de Nathalie Piolé : Mae West, Julien Lourau, Dizzy Gillespie, Hot 8 Brass Band and more

Avec des "si", on mettrait Paris en bouteille ? Pas seulement. Avec des "si", on fait jouer les musiciens aussi. Alors, faisons chanter les possibles, et baladons-nous dans les imaginations fertiles et mouvantes de Woody Shaw, Daniel Freedman, Mae West, Julien Lourau et Tin Pan... Ce soir, dans Banzzaï, les "si" deviendront des notes !

Programmation musicale

Tin Pan - If The Sea Was Whiskey

Album Hounds Tooth

Not One Label

Woody Shaw - If I Were a Bell

Album Imagination

Muse Records MCD 5338

Dizzy Gillespie, Lalo Schifrin - Unicorn

Album Free Ride

Pablo Records 2 310 794

Daniel Freedman - Determined Soul

Album Imagine That

Anzic ANZ0054

Julien Lourau, The Groove Retrievers, Melissa Laveaux - Red Sands

Album Julien Lourau and the Groove Retrievers

2BIRDSISTONE

Benny Carter Quartet - Just Imagine

Album Swingin the 20’s

Contemporary

Ray Charles - In a Little Spanish Town (live)

Album BD Music Presents Ray Charles

Bd Music 78503

Bobby Hutcherson ft Harold Land - A Night In Barcelona

Album San Francisco

Blue Note BST 84 362

Oriol Vallès, Joan Casares - Harmony of the Sea

Album Smack 7 Dab

Fresh Sound FSNT1006

Hot 8 Brass Band - Just My Imagination

Album Vicennial : 20 Years Of The Hot 8 Brass Band

Tru Thoughts

Mae West ft Lenny Marvin and his Orchestra - Imaginery Love

Album BD Music Presents Mae West

BD Music 78504