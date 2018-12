La playlist jazz de Nathalie Piolé : Made in 2018 - Terre

C'est la dernière semaine de l'année! Pour accueillir 2019 dans les meilleures des conditions, nous allons faire chanter toutes les jolies notes qui ont été fabriquées en 2018, en voyageant dans nos cinq éléments. Pour se souvenir, plus que jamais, qu'en 2018, les jazzmen ont créé de la beauté.

Ce soir, la terre. Toutes ces notes ancrées dans le sol, les terres poussiéreuses du blues, les terres cabossées de la folk, du rock, les terres rouges des racines africaines qui sont convoquées en permanence par les jazzmen, qui ont su, encore cette année, toucher terre.

Programmation musicale

Sylvain Daniel - Vanity Ballroom

Album Palimpseste

ONJ Record

Makaya McCraven - Inner Flight

Album Universal Beings

International Anthem

Stéphane Galland - The Fuze

Album Stéphane Galland and the Mystery of Kem

Outhere

Kip Hanrahan - We Were Not Alone

Album Crescent Moon Waning

Yellowbird

Matthis Pascaud Square One - Shake

Album Shake Shed Music

Donny McCaslin - What About the Body

Album Blow

Motema

Fidel Fourneyron - Fourmi

Album Animal

Uqbar

Lionel Loueke, Etienne Charles - Gbê

Album The Journey

Little Tribeca

Kora Jazz Trio - Via Con me

Album Part IV

Giro

KS2 (Cédric Hanriot, Franck Agulhon) - Sunrise

Album Day

Morphosis

Ezra Collective, Jorja Smith - Reason in Disguise

Single

Enter The Jungle Records

Ash Walker, Yazz Ahmed - Bagger

Album Ash Walker Meets Sweatshop Soundsystem

Sweatshop Soundsystem