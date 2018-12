La playlist jazz de Nathalie Piolé : Made in 2018 - Feu

C'est la dernière semaine de l'année! Pour accueillir 2019 dans les meilleures des conditions, nous allons faire chanter toutes les jolies notes qui ont été fabriquées en 2018, en voyageant dans nos cinq éléments. Pour se souvenir, plus que jamais, qu'en 2018, les jazzmen ont créé de la beauté.

Ce soir, le feu. Le feu sacré de l’inspiration, le feu de la scène, de la nuit, des corps qui dansent. Le feu et ses étincelles qui montent vers les esprits... pour que notre flamme jazz ne cesse jamais de brûler.

Programmation musicale

Arat Kilo, Mamami Keita, Mike Ladd - Toulo

Album Visions of Selam

Accords Croisés

Idris Ackamoor, the Pyramids - Warrior Dance

Album An Angel Fell

Strut

Fred Pallem, le Sacre du Tympan - Death and Life of a Suburban Guy

Album L’Odyssée

Train Fantôme

Festen - Sarabande

Album Inside Stanley Kubrick

Laborie

Joe Armon Jones - London’s face

Album Starting Today

Brownswood Recordings

Nubya Garcia - When We are

EP When We Are

Nyasha Records

Charles Bradley, Menahan Street Band - I Feel a Change

Album Black Velvet

Daptone

Binker and Moses - The River’s Tale

Album Alive in the East?

Gearbox

STUFF. - Strata

Album Old Dreams New Planets

Gondwana