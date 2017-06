La playlist jazz de Nathalie Piolé : Lionel Hampton, Eric Legnini, Paul Bley, Dexter Gordon and more

On saute, on danse, on chante des "crazy songs", on fait tout ce qu'on veut ce soir dans Banzzaï ! Une seule exigence, tout de même: faire les fous... avec dignité. Oui, on peut être irrévérencieux, en tirant des révérences. La preuve avec Eric Dolphy et Ken McIntyre !

Programmation musicale

Lionel Hampton - Fiddle Diddle

The Lionel Hampton story Volume 2 (1938-1939)

Black and Blue

Eric Dolphy, Ken McIntyre - Curtsy

The complete Prestige recordings

Prestige 9PRCD-4418-2/1

Nubya Garcia - Fly Free

Album Nubya’s 5ive

Jazz Re:freshed

Gary Bartz Ntu Troop - Uhuru Sasa

Album Harlem Bush Music - Uhuru

Milestones Records MCD 47101-2

Eric Legnini - Lagos 75

Album Waxx Up

Anteprima

Dexter Gordon - Coppin’ The Haven

Album One Flight Up

Blue Note 7481762

, © Corbis

Rigmor Gustafsson - I Get Along

Album When you Make Me Smile

ACT 9728-2

Paul Bley, Carla Bley, Paul Motian, Charlie Haden - Insanity

Album Bley Haden Motian - Memoirs

Soul Note