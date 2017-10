La playlist jazz de Nathalie Piolé : les 30 ans de la Buissonne en direct du New Morning à Paris

Petit studio deviendra grand... et grand studio deviendra label! L'aventure des français de La Buissonne est palpitante, et on la célèbre ce soir dans Banzzaï. Pour les 30 années d'existence de leurs studios, et pour la 30ème sortie de leur label, nous voilà au New Morning à Paris, au coeur de la fête... et entourés des plus belles notes du catalogue! Au programme, uniquement des sorties La Buissonne, et un intrus (qui est toujours le bienvenue)… John Coltrane.

Programmation musicale

Vincent Courtois - Tarentelle Meurtrière

Album Bandes originales

La Buissonne

Jean-Sebastien Simonoviez - My Favorite Things

Album Vents et marées

La Buissonne

John Coltrane - My Favorite Things

Album My Favorite Things

Atlantic

Bill Carrothers - The L and N Don’t Stop Here Anymore

Album Love and Longing

La Buissonne

Claude Tchamitchian, Stéphan Oliva, Jean-Pierre Jullian - Cercles

Album Stéréoscope

La Buissonne

Andy Emler, Megaoctet - Tribalurban 1

Album Obsession 3

La Buissonne

Carlos Maza - Amor en tiempos de crisis

Album Decanso del Saltimanqui

La Buissonne

Trio Zéphyr, Steve Shehan - Taladjinata

Album Sauve tes Ailes

La Buissonne

Vincent Courtois - So Much water So Close To home

Album West

La Buissonne

Elise Caron, Jean-Christophe Cholet, Choeur Arsys Bourgogne - Part IX - Groove

Album Hymne à la nuit

La Buissonne